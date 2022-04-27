Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin yargılanan iş adamı Gökhan A, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Gökhan A, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, ölen Aleyna Betül A'nın yakınları ile Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu heyeti de izledi.

Duruşmada, son sözü sorulan Gökhan A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Argın'a TCK'nın 84/4. maddesinde düzenlenen ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" hükmüne içeren "intihara yönlendirme" suçundan müebbet hepse çarptırıldı.

Sanığa "şantaj" suçundan 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasının yanı sıra "yaralama" suçundan da 4 ay hapis cezası verildi.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu süreçte tüm hemşerilerimize, meslektaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür olayların bir daha ilimizde yaşanmaması adına davanın takipçisi olacağımızı bildiririz." dedi.

"Burada adalet tecelli etti"

Aleyna Betül A'nın avukatı Sedat Karaoğlan da "Biz dosyanın bu haliyle hem istinaf hem de Yargıtay makamlarınca onanacağını düşünüyoruz. Burada adalet tecelli etti. Umarım başka genç kızların, mağdurların, sahipsiz insanların başına aynı olaylar gelmez." diye konuştu.

İntihar ettiği belirtilen Aleyna Betül A'nın (18) cesedi, 30 Eylül 2021'de 14 Kasım Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir binanın önünde bulunmuş, iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.