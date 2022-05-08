Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel