Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Gaziosmanpaşa, Otomobil, İtfaiye, İETT, Güncel, Haberler

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