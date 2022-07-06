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Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberler... ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca J-SİHA destekli Çatak kırsalında yürütülen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Çatak Van Güncel Haberler Son Dakika

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