İçişleri Bakanı Soylu: 'Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır. Eğitimiyle, araç ve gereciyle, mühimmatıyla, profesyonelliğiyle, Atak helikopterleriyle, keşif uçaklarıyla, insansız hava araçlarıyla, silahsız insansız hava araçlarıyla, elde ettiğimiz mühimmatla, üst bölgelerimizle, teknolojik donanımlarımızla en güçlü noktadayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Lojistik Komutanlığı'ndaki iftar programına katıldı. Burada askeri personelle birlikte iftarını açan Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Yemek duasının ve açılan iftarın ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bugün sabahın saat dört buçuğunda arkadaşlarımız haber verdiler. Şırnak'ta 'Besta Grubu' mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylediler. Vatandaşlarımızın bir dinlenme saati var ama bizim yok. Yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele eden bir memleketteyiz. Allah'a hamdolsun biz çok güçlüyüz. Her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Profesyonelliğimiz yüzde 35'lerden yüzde 87'ye kadar geldi" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN HER TÜRLÜ İSTEĞİNE KARŞILIK VERDİNİZ"

Salonda bulunan jandarma personellerine seslenen Bakan Soylu, "Hırsızın, uğursuzun peşindesiniz. Teröristle mücadele ediyorsunuz ama var olan bir özelliğinizi milletimiz yeniden keşfetti. Hem salgında, hem selde hem de depremlerde kurtarıcı özelliğinizi ortaya koydunuz. Vatandaşımızın her türlü isteğine karşılık verdiniz. Bir taraftan teröriste şahin, diğer taraftan vatandaşımızın emrine hizmetkar oldunuz. Bunlar kolayca bir arada tutulabilecek durumlar değil. Bunu Türk jandarması yapar, bunu ancak sizler yaparsınız" şeklinde konuştu.

"EN GÜÇLÜ NOKTADAYIZ"

Jandarma teşkilatının her alanda en zirvede olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bizim neslimiz terörle büyüdü. Bizim arzumuz, bizden sonraki nesiller terör görmesinlerdir. Allah'a hamdolsun onlar galip gelemediler, biz galip geliyoruz. Şunu açık yüreklikle ifade etmek istiyoruz; Türk jandarması tarihinin en güçlü zamanındadır. Eğitimiyle, araç ve gereciyle, mühimmatıyla, profesyonelliğiyle, Atak helikopterleriyle, keşif uçaklarıyla, insansız hava araçlarıyla, silahsız insansız hava araçlarıyla, elde ettiğimiz mühimmatla, üst bölgelerimizle, teknolojik donanımlarımızla en güçlü noktadayız" dedi.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Atılan her adımın arkasında kararlı bir duruş olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada attığımız her adım aslında bugün hem Türk Devleti'nin, hem kurumlarımızın, jandarmamızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, Sahil Güvenliğimizin, hatta korucularımızın daha hangi noktada nasıl, nereden nereye geldiklerinin ve geliştiklerinin en önemli ispatıdır. Daha yapacak çok işimiz var. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz. Biz o coğrafyaya huzur getirmezsek o coğrafyayı istismar ederek, bize huzursuzluk olarak ihraç etmeye çalışan bir anlayış görürüz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle telefonda konuştu.

(Ali Nargüner - Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel