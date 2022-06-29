Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Bartın'da Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, bölgedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Süleyman Soylu Bartın Kemer Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Bartın'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.