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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Bartın'da

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Bartın'da

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, bölgedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Süleyman Soylu Bartın Kemer Güncel Haberler Son Dakika

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