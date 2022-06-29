Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Bartın'da
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemer Köprü mevkiinde esnafı ziyaret etmesi BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, bölgedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel