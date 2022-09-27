Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket etti

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket etti

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Süleyman Soylu Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title