Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket etti
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.
Edinilen bilgiye göre Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel