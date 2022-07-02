Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesini havadan inceledi Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde havadan inceleme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde havadan inceleme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından kentte su taşkını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu. Helikopterle Bozkurt ve Abana ilçelerinde hasarı ve yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. AA / Recep Bilek - Güncel Süleyman Soylu Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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