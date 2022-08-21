Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçe merkezindeki mezarlıkta yapılan cenaze namazına katılması Bakan Soylu'nun tabutu taşıması Bakan Soylu'nun defin işlemine katılması Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi Soylu'nun mezarlıktan ayrılışı MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçe merkezindeki mezarlıkta yapılan cenaze namazına katılması Bakan Soylu'nun tabutu taşıması Bakan Soylu'nun defin işlemine katılması Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi Soylu'nun mezarlıktan ayrılışı MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden bazı vatandaşların cenaze törenine katıldı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Kaplan Süleyman Soylu Mardin Derik Güncel Haberler Son Dakika

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