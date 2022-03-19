Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu - Haberler

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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle il merkezindeki İmam Buhari Mescidi'ni ziyaret etti.

Soylu, burada kanaat önderleri, hocalar ve talebelerle sohbet etti.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Süleyman Soylu, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel, Haberler

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