Son dakika haberleri... İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (8)

TATLISES TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.

Fırat AKAY- Tolga TAHÇI/BODRUM (Muğla), -