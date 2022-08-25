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Son dakika haberleri... İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (8)

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Son dakika haberleri... İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (8)

Son dakika haber... TATLISES TABURCU EDİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

TATLISES TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.

Fırat AKAY- Tolga TAHÇI/BODRUM (Muğla), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

İbrahim Tatlıses Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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