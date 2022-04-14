İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı - Haberler

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İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı. İBB Meclisi 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste görüşülen gündem maddelerinden biri de aylık öğrenci abonman ücretinin sübvanse edilmesi teklifiydi. Cumhur İttifakı'nın sunduğu teklif oy AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilirken, CHP ve İYİ partili meclis üyeleri ise hayır oyu kullandı.

Kararın oylanmasından sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

(Deniz Zeybek - Alper Suat Tutaşı/ İHA)

İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı

İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı

İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı

İBB'den toplu ulaşım zammında öğrenci kararı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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