Son dakika haberleri... Huzur-Sen'den güvenlik çalışanına saldırıya tepki
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde güvenlik görevlisine yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde güvenlik görevlisine yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Böçkün, Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde dün 23.00 sıralarında nöbetçi güvenlik görevlisinin bir hasta yakınının saldırısına uğradığını belirtti.
Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının son bulması çağrısında bulunan Böçkün, "Huzur-Sen olarak sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz ve yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel