Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 20 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 9 bin 322 noktada gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 9'u yabancı uyruklu 20 organizatörün gözaltına alındığı, 1261 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla huzur operasyonu yapıldı. Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi. 9 bin 322 noktada, 42 bin 974 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 313 dedektör köpek de kullanıldı. Operasyonlarda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 11'i yabancı uyruklu toplam 738 aranan şahıs tespit edildi, 729'u yabancı uyruklu ve 30'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 759 kişiye idari yaptırım uygulandı. Öte yandan 120 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.