HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ - Haberler

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HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'da, A.T. (32) husumetli olduğu B.Y.'yi (53) silahla başından yaraladıktan sonra aracına bindirip, gittiği jandarma karakoluna teslim oldu.

KÜTAHYA'da, A.T. (32) husumetli olduğu B.Y.'yi (53) silahla başından yaraladıktan sonra aracına bindirip, gittiği jandarma karakoluna teslim oldu. B.Y., jandarmanın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.T. gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Siner köyde meydana geldi. A.T. ile husumetlisi B.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.T., silahla başından vurup yaraladığı B.Y.'yi, 11 SK 226 plakalı aracına bindirerek, gittiği Kütahya OSB Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu. B.Y., jandarma tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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