Son dakika haberi: HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT DAVASINDA KARAR

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Hüseyin Ateş "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Duruşmada, sanıkların ve şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları hazır bulundu.

BERAATLERİNİ İSTEDİ

İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

İDDİANAME

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilki 27-28 Mayıs'ta e-posta yoluyla yapılan tehdit olayı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 şikayetçi yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtildi. Sanık Ateş'in "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde ersinbaskan282@gmail.com isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yollayarak "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 21 Eylül 2020 tarihli ikinci duruşmada, iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel