Son dakika haberleri! Hırvatistan'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Hırvatistan'ın Brezincki Hum yakınlarındaki otoyolda Polonya plakalı bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi. Hırvatistan'ın Brezincki Hum yakınlarındaki otoyolda Polonya plakalı bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi. Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Kazanın meydana geldiği alanın trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, otobüsün Bosna Hersek'e gittiği, kazaya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi. Güncel AA / Lejla Biogradlija Hırvatistan Polonya Güncel Haberler Son Dakika

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