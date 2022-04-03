Son dakika haberleri! HIRSIZLARIN OTOMOBİLLERİNDE YAKALANDIKLARI OPERASYON KAMERADA

Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler ve Pendik'te meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok olayda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin bir sokak üzerinde tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptıkları baskında neye uğradığını anlamayan şüphelilerin ikisini aracın yanında diğerlerini ise girdikleri binada gözaltına aldı. Polis operasyonu güvelik kameraları tarafından görüntülendi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Görüntü dökümü

Şüphelilerin adliyeye sevki

Demirören Haber Ajansı / Güncel