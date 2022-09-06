Son dakika haberleri! Hdp'li Semra Güzel ile Birlikte Yakalanan 2 Kişi de Tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne yolunda, yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen ve tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta bulunan 2 şüpheli de tutuklandı.

Edirne yolunda, yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen ve tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta bulunan 2 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ; mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken beraberinde A.G. ve F.D. kişilerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta yakalanan A.G. ve F.D. isimli 2 şüpheli de bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın ifade sonrasında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.G. ve F.D. isimli 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.