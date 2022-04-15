Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi - Haberler

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Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi

AA - Sedat Kara - Güncel
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Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi

Son dakika haberler: Hayrabolu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Hayrabolu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, gazi ve şehit aileleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "İftar sadece bir akşam yemeği değildir. İftar paylaşmaktır. Sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz." dedi.

Kaymakam Mehmet Sülün ise vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

İftar programına Belediye Başkanı Osman İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç da katıldı.

AA / Sedat Kara - Güncel

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