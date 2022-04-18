Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (2)

DÖRTYOL, HATAY (DHA) - 12 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA, 2 GÖZALTI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 uçak ve 20 arazöz ile soğutma çalışmaları sürüyor.Hatay Valiliği de yangında sabotaj ihtimalini değerlendirerek 2 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.