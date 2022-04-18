Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (2) - Haberler

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Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Sedat İskenderoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (2)

Son dakika haberlerine göre 12 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA, 2 GÖZALTIHatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı.

DÖRTYOL, HATAY (DHA) - 12 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA, 2 GÖZALTI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 uçak ve 20 arazöz ile soğutma çalışmaları sürüyor.Hatay Valiliği de yangında sabotaj ihtimalini değerlendirerek 2 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.


Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Güncel

Gözaltı, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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