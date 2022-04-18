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Son dakika haberleri! Hatay'daki orman yangınında yüksek gerilim hatları böyle patladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Hatay'daki orman yangınında yüksek gerilim hatları böyle patladı

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınında yüksek gerilim hatları patladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınında yüksek gerilim hatları patladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi'nde gece 01.22'de ormanlık alanda çıkan yangına Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Bu arada, yangın bölgesindeki yüksek gerilim hattındaki fincanlar aşırı ısınma sonucu patladı. Bu sırada oluşan alev topları bir gemi personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(Necati İvgin/ İHA)

Son dakika haberleri! Hatay'daki orman yangınında yüksek gerilim hatları böyle patladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amanos Dağları, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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