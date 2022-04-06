Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde, yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ile 4 bilgisayar diski ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Bahis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title