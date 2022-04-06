Son dakika haberleri | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adreslerde, yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ile 4 bilgisayar diski ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel