Son dakika haberleri | Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Son dakika haberler... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Karadurmuşlu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Kırıkhan İtfaiye Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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