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Son dakika haberleri! Hatay'da tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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Son dakika haberleri! Hatay'da tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Son dakika haberler... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı tır ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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