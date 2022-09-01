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Son dakika haberleri! Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri! Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.

Gökhan D'nin kullandığı 31 AGD 193 pikap Altınözü- Antakya kara yolu Yunushan kavşağında, Mustafa S. yönetimindeki 34 DKU 576 otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan pikap sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinde ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan otomobil çekici, pikap ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Altınözü Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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