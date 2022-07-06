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Son dakika haberi! İskenderun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! İskenderun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, Çankaya Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına yakın bir bölgede meydana geldi. Selçuk E.'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O., Özcan E., Erdal E., Muzaffer E. ile çocuklar Bade O., Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralılardan Ebru O., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis şüphelilerden Koray K.'yi gözaltına alırken saldırıya uğrayan otomobil hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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