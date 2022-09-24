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Son dakika haberi! Otel çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

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Son dakika haber... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otel çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otel çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde otelde çalışan A.T, bir kişinin bıçak göstererek kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

A.T'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen polis, Ö.E'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E, çıkarıldığı hakimlikçe "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

Otel çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dumlupınar İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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