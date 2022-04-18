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Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi'nde gece 01.22'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı.

Bölgede rüzgar etkisini kaybederken sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

(Necati İvgin/ İHA)

Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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