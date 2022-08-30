Son dakika haberleri... Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6,68 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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