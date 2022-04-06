Hatay'da motosiklette 460 paket kaçak sigara bulundu
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'da bir motosiklette 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'da bir motosiklette 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi'nde seyreden bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu.
Motosikletteki poşetlerde 460 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sürücü M.A. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel