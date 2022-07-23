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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde A.G. ile H.S'ye ait ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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