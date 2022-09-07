Son dakika gündem: İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iki iş yerinden çeşitli araç parçaların çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin T.G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan T.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Tragger Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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