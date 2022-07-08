Son dakika haberleri: Hatay'da camilerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesindeki camilerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.İ. olduğunu belirledi. Şüpheli Ö.İ, ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Cem Genco - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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