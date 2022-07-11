Son dakika haberleri! Hastane asansöründe mahsur kalma sonrası ölüme inceleme

KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalan kalp hastası Fadime Bilsin (57), kurtarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Eşinin 30 dakika asansörde kaldığını ve panik atak geçirdiğini belirten Mustafa Bilgin, hastane ile ilgili suç duyurusunda bulundu. "O gün, 'Sorumluyum' diye biri geldi. O kişi de 'Yaptırıyoruz bozuluyor, kul yapısı. Eceli gelen ölür, Allah'ın takdiri' dedi" diyen Bilgin'in iddiaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Olay, 28 Haziran'da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp hastası Fadime Bilsin, iddiaya göre eşi ve hasta bakıcı ile birlikte 3'üncü kata çıkmak için asansöre bindi. 2'nci katta arızalanan asansörde mahsur kalan Fadime Bilsin, kurtarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Hastanenin düzenlediği ölüm belgesine 'doğal ölüm' yazıldı. 4 çocuk annesi Fadime Bilsin, cenaze namazının ardından Kapıçam Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanenin ihmali olduğunu iddia eden aile ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.