Son dakika haberleri: Harkiv'in kuzeydoğusunda yoğunlaşan saldırılarda yerleşim yerleri hasar gördü - Haberler

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Son dakika haberleri: Harkiv'in kuzeydoğusunda yoğunlaşan saldırılarda yerleşim yerleri hasar gördü

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Saldırının olduğu yerler Hasar gören binalar SALTİVKA - Rus Ordusu, Harkiv'in kuzeyindeki Saltivka'daki binaları bombalamaya devam ediyor.

Saldırının olduğu yerler

Hasar gören binalar

SALTİVKA - Rus Ordusu, Harkiv'in kuzeyindeki Saltivka'daki binaları bombalamaya devam ediyor. Çok sayıda roket konut binalarını, benzin istasyonlarını, alışveriş merkezlerini ve süpermarketleri vurdu.

AA / Güncel

Harkiv, Rus, Güncel, Haberler

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