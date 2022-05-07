Son dakika haberleri: Harkiv'in kuzeydoğusunda yoğunlaşan saldırılarda yerleşim yerleri hasar gördü
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Saldırının olduğu yerler Hasar gören binalar SALTİVKA - Rus Ordusu, Harkiv'in kuzeyindeki Saltivka'daki binaları bombalamaya devam ediyor.
Saldırının olduğu yerler
Hasar gören binalar
SALTİVKA - Rus Ordusu, Harkiv'in kuzeyindeki Saltivka'daki binaları bombalamaya devam ediyor. Çok sayıda roket konut binalarını, benzin istasyonlarını, alışveriş merkezlerini ve süpermarketleri vurdu.
AA / Güncel