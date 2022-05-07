Son dakika haberleri: Harkiv'in kuzeydoğusunda yoğunlaşan saldırılarda yerleşim yerleri hasar gördü

Saldırının olduğu yerler

Hasar gören binalar

SALTİVKA - Rus Ordusu, Harkiv'in kuzeyindeki Saltivka'daki binaları bombalamaya devam ediyor. Çok sayıda roket konut binalarını, benzin istasyonlarını, alışveriş merkezlerini ve süpermarketleri vurdu.

AA / Güncel