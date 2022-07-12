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Son dakika haberleri | Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Elazığ'da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi hayatını kaybetti. O anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Yakup Sağlam/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Kovancılar Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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