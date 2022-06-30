Son dakika haberleri | Hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre Giresun'da, hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı. Giresun'da, hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma" ve "mala zarar verme" gibi 45 suçtan kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunan O.C.K'nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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