Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı - Haberler

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Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde 'Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı' sergisi açıldı

Son dakika haberi... Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 200 materyalin yer aldığı "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 200 materyalin yer aldığı "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zeynel Bey Yerleşkesi Fuaye alanında açılan sergide, Hakkari yöresine ait ürünler, kıyafetler ve fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, eserlerle ilgili öğrenciden bilgi aldı.

Sergiye, akademik, idari personel ile öğrenciler ilgi gösterdi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Hakkari, Güncel, Haberler

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