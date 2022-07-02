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MSB: "Hakkari'de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Hakkari'de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralan Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralan Piyade Teğmen Halis Keskin'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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