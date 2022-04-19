Son dakika! Hak-İş ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında iş birliği

Hak-İş ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasındaki ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşma imzalandı.

Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin ile diğer yetkililer katıldı.

Programda konuşan Arslan, Kazakistan Cumhuriyeti'nin en büyük federasyonuyla ikili iş birliği anlaşması imzalayacakları için bunun tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihsel bağa değinen Arslan, Kazakistan'ın sanayileşmesinde ve ilerlemesinde Türkiye ile Türk şirketlerinin katkısına dikkati çekti.

"İkili iş birliği anlaşmamızla yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile Hak-İş arasındaki ikili ilişkilerin henüz yeni inşa edileceğini ve bu bakımdan bugünkü anlaşmanın önemli olduğunu belirten Arslan, "İkili iş birliği anlaşmamızla yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yeni dönemde Türk Cumhuriyetleri'nin en geniş coğrafyaya sahip olan ülkesi Kazakistan Cumhuriyeti ve onun en büyük federasyonuyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Kardeşlik hukuku çerçevesinde birlikteliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Arslan, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin sendikalarıyla ayrıca özel bir yapının inşa edilmesini arzu ediyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatının bir alt birimi olarak özellikle ekonomik, sosyal komite anlamında bir komitenin kurulması ve o ülkelerin işçi ve işveren sendikalarıyla yeni bir model geliştirilmesi hususunda da çalışıyoruz. Bu iş birliği anlaşmasını imzaladıktan sonra değerli dostum Dauletalin, bu konuda önerilerimizi desteklerse birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine bir talepte bulunma imkanımız söz konusu. Onu da gerçekleştirmek isteriz."

"Türk devletleri sendikalarının yer alacağı birlik fikrini destekliyoruz"

Dauletalin ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerde 30 yılın geride kaldığını belirterek, iki ülke arasında uzun senelere dayanan iş birliğinin ise gelişerek devam ettiğini bildirdi.

Hak-İş'in kendileri için değerli olduğunu dile getiren Dauletalin, Türk devletleri sendikalarının yer alacağı birlik fikrini desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan ile Dauletalin, ikili iş birliği anlaşmasını imzaladı.