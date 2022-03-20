Hak-İş Başkanı Arslan, taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerin daimi kadroya alınmasını istedi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü çalışmaları kapsamında taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerin daimi kadroya alınmasını istedi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Arslan 2021-2022 Dönemi Kamu Çerçeve Protokolü'nde yer alan bazı maddelere ilişkin çalışmaların yapılması hususunun hızlandırılmasına ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e mektupla iletti.

Arslan, mektubunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hak-İş ve Türk-İş olarak 2021-2022 dönemi için birlikte imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü'nün başarılı bir şekilde hayata geçtiğini ve işçiler için memnuniyet verici olmaya devam ettiğini belirtti.

Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, KİT'lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesi gibi konularda ortak çalışmaların hızla hayata geçirileceğinin belirtildiğini aktaran Arslan, "Kamu Çerçeve Protokolü imza töreninde ve gerekse diğer görüşmelerde bu konularda hazırlık çalışmaların yapılıp konfederasyonlarla birlikte çalışılacağı hususundaki kararlılığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Arslan, protokolün ikinci yılının ortalarına yaklaşıldığına işaret ederek, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılıp sonuçlandırılmasını istedi.

Geçici ve mevsimlik işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde çalıştırılan geçici ve mevsimlik işçilerin kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme çalışmalarının yapılıp sonuçlandırılmasını talep eden Arslan, mektubunda şunları kaydetti:

"696 KHK ile kurulan belediye şirketlerinde çalışan işçilere 6772 sayılı Kanun gereği verilmesi gereken ilave tediyenin ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılması, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları, işçilerin iş ve iş yeri değişikliği, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu gibi zorunlu nedenler, tayin ve becayişle erken emekliliğin engellenmesi konularında gerekli yasal düzenleme çalışmaların yapılıp sonuçlandırılması için hazırlıkların hızlandırılması ve sosyal diyalog anlayışıyla birlikte çalışılarak sonuçlandırılması hususundaki talebimizi iletmek isteriz."