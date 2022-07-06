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Son dakika haberleri | Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 8 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika haberleri | Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 8 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haiti'de çeteler arasında silahlı çatışmada 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Haiti'de çeteler arasında silahlı çatışmada 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Yerel basına göre, başkent Port-au- Prince'in güneyindeki Martissant Mahallesi'nde rakip çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 8 çete üyesi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Savcılık soruşturma başlattı.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisine (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken, bu yılın nisan ve haziran ayları arasında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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