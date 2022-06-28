Son dakika haberleri: Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Sultanbeyli'de hafriyat kamyonlarının deposundan 1575 litre akaryakıt çalan zanlı tutuklandı. İstanbul Sultanbeyli'de hafriyat kamyonlarının deposundan 1575 litre akaryakıt çalan zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl mahallelerinde park halindeki 5 hafriyat kamyonunun deposundan toplamda 1575 litre yakıt çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, siyah renkli bir aracın park halindeki hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, kapağı kıran şüphelinin bir aparat yardımıyla yakıtı kendi aracına aktardığını belirledi. Kimliği tespit edilen C.Z, 26 Haziran'da Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde hırsızlık olaylarında kullandığı araçla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. AA / Zafer Arslan - Güncel İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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