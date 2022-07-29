Son dakika haberleri! Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü - Haberler

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Son dakika haberleri! Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü

Son dakika haberleri! Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü

Son dakika gündem haberi... Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sınır Polisine ait bir helikopterin kurtarma operasyonu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterin, yamaç paraşütü ile uçuş yaparken dağların yüksek kesimlerine düşenleri kurtarmaya giden ekipleri taşıdığı belirtildi.

Helikopter kazasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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