Son dakika haberleri: Güney Kore'de Covid-19'da günlük vaka ve ölüm rekoru kırıldı

Güney Kore'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 621 bin 328 vaka tespit edilirken, 429 kişi hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka ve can kaybı sayısı kaydedildi.

Güney Kore'de iki gün üst üste Covid-19 vaka rekoru kırıldı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 621 bin 328 vaka sayısının doğrulandığı bildirildi. Dün açıklanan 400 bin 741 vaka rekorunun yalnızca 24 saatte 200 bin artması ile ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 8 milyon 250 bin 592'ye ulaştı. Ayrıca ülkede Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerde de rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 429 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 11 bin 481'e yükseldi.

Güney Kore'nin son 28 günde Covid-19 vaka sayılarında en fazla artış görülen ülke olduğu belirtildi.

OMİCRON ETKİSİ Güney Kore, önceki Covid-19 dalgalarını etkin test, takip ve karantina tedbirleri ile kısmen yavaşlatmayı başarmıştı. Son günlerde yaşanan vaka patlamasının en büyük nedenlerinden birisinin daha bulaşıcı olduğu ifade edilen Covid-19'un Omicron mutasyonu olduğu düşünülüyor.

(Burak Ersoy-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel