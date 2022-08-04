Son dakika haberleri | Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi Son dakika haberlerine göre Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi. SAHPRA'dan yapılan açıklamada, Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi. Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi. Vaka, "ülkede resmi olarak Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti. Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı. Güncel AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Güncel Haberler Son Dakika

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