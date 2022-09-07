GÜNEŞ GÖZLÜKLÜ BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA Güncel Haberler DİYARBAKIR'da cerrahi maskeli kişinin, bir iş yerinin park alanındaki, kilidini uzun uğraşlar sonucu açtığı bisiklete binip ardından da güneş gözlüğünü takarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. DİYARBAKIR'da cerrahi maskeli kişinin, bir iş yerinin park alanındaki, kilidini uzun uğraşlar sonucu açtığı bisiklete binip ardından da güneş gözlüğünü takarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin park alanında kilitli bulunan bisikletin yanına gelen cerrahi maskeli şüpheli, uzun uğraşlar sonucu kilidi açtı. Daha sonra bisiklete binen şüpheli, güneş gözlüğünü takarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Bağlar Güncel Haberler

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