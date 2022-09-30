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Son dakika haberleri... Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim

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Son dakika haberleri... Gümüşhacıköy polisinden okul çevrelerinde denetim

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhacıköy polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar eğitim öğretim dönemi boyunca çeşitli gün ve zamanlarda okulların giriş, çıkış ve öğle arası saatlerindeki yapılacak.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürü Bayram Delak, ilçe genelinde tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheliler ile yakınlardaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık yerlerin denetleneceğini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

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