Gülşen'in tutukluluğa itiraz: Suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz dilekçesinde, "suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir" denildi.

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz dilekçesinde, "suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir" denildi.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından üst mahkeme olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere sunulan itiraz dilekçesinde, Gülşen'in 30 Nisan'da Ataşehir'de biletli ve halka açık olmayan özel bir mekanda gerçekleşen konser sırasında suça konu sözleri, önceden planlanmadan, herhangi bir suç kastı taşımadan, bir müzisyen arkadaşıyla sahnede şakalaşırken ve sadece arkadaşına yönelik anlık bir reflekse sarf ettiği belirtildi.

Yasaya göre Gülşen'in gözaltı şartlarının bulunmadığı da öne sürüldü. Dilekçede, "Müvekkilin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmamasına, sözde eylemin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmiş olmasına, müvekkilin özür dilemesine rağmen olağanüstü bir usule tabi tutulup, koşulları olmadığı halde tutuklanması kamuoyunda büyük tepki ile karşılanmış, beş yaşındaki evladından koparılarak cezaevine konulması kamu vicdanını rahatsız etmiştir" denilirken, tutuklama kararının kaldırılarak Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi talep edildi.