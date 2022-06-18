Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberler... İSTANBUL Valiliği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ününde izinsiz etkinlik için toplanan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İSTANBUL Valiliği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ününde izinsiz etkinlik için toplanan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Etkinlik için toplananlara, güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. Görüntü dökümü: ------------ -Gruplar -Gözaltına alınanlar -Polis otobüsüne bindirilmeleri -Detaylar Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Üniversitesi Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! (Görüntüyle) - BEYAZIT'TA İZİNSİZ ETKİNLİK İÇİN TOPLANAN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.